A más de 20 años del fin de la serie Salvados por la campana, cuyo último capítulo se grabó en 1993, muchos actores del elenco original se reunieron en una parodia del conductor de The Tonight Show Jimmy Fallon. A continuación, algunos datos de la serie que marcó a toda una generación.

1. Salvados por la Campana es la continuación de otra serie televisiva llamada Good morning, Miss Bliss. Esta producción tenía como escenario el instituto John F. Kennedy Junior en Indianápolis, Indiana.

2. Los únicos personajes que aparecieron tanto en Good morning, Miss Bliss como en Salvados por la Campana fueron el Señor Belding, Zack Morris, Lisa Turtle y Screech. La historia, esa vez, fue ambientada en el Instituto de Bayside, en California.

3. El actor Dustin Diamond interpretó al cándido Screech. Terminada la serie, este actor cambió por completo su personalidad y siguió su carrera dentro de la industria pornográfica.

El video más recordado en el que apareció fue 'Saved by the smell' (2006), con en el que fue duramente criticado porque utilizó al personaje que lo llevó a la fama mientras rodaba esta película pornográfica.

4. Diamond, en la actualidad, está distanciado de sus ex compañeros. ¿La razón? El actor estuvo en la banca rota y decidió publicar, en 2001, el libro Behind the Bell, en el que contó varios secretos del programa. Sin duda esto generó el resentimiento con el resto de actores, con los que no se ha vuelto a juntar.

5. Uno de los chismes que contó Dustin Diamond en su libro fue que Mark-Paul Gosselaar (Zack Morris) utilizaba esteroides para darle mayor fuerza a su personaje. Este rumor nunca fue confirmado.

6. Mark-Paul Gosselaar, quien interpretaba a Zack Morris, tenía que teñirse el cabello a rubio cada dos semanas. En una entrevista con 20 minutos, el actor confesó que le costó trabajo dejar de lado a este personaje, ya que todos lo recordaban solo por esta actuación.

"Pasé tres años, desde 1994 hasta 1997, en que iba a castings y todos pensaban que era rubio, cuando nunca lo fui. No llegué a estar resentido, pero sí decepcionado porque no eran capaces de verme de otro modo. Por suerte todo cambió", admitió.

7. Mario López, recordado como el fortachón de la escuela Albert Clifford, se presentó en The Ellen DeGeneres Show y confesó que hace más de 7 años había tenido intimidad con Britney Spears. Además, confesó que llevaba el pelo largo para parecerse a Mel Gibson.

8. Mario López (Albert Clifford) apareció en otras series y películas de bajo presupuesto, después de haber grabado Salvados por la campana. Sin embargo, nunca se alejó del mundo del espectáculo.

9. Diferente fue el rumbo que tomó Lark Voorhies o Lisa Turtle en la serie. Ella también estuvo ausente en el último reencuentro de los actores. Esta actriz está alejada de la televisión y, según se rumorea, sería por un problema de bipolaridad.

10. El gran éxito de Salvados por la campana_ fue clave para que los productores realizaran una película televisiva en 1992: Salvados por la Campana: estilo Hawái. En dicho filme estuvo presente gran parte del elenco original.

La segunda película que se realizó fue en 1994: Salvados por la campana: boda en Las Vegas. El argumento de este filme se apoyó en el matrimonio de Zack y Kelly, quienes deciden casarse pese a la oposición de sus padres.