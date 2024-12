Salsero Yiyo Sarante canta con Jeinson Manuel en Estados Unidos

El conocido salsero dominicano Yiyo Sarante y el cantante peruano Jeinson Manuel protagonizaron un momento memorable el último fin de semana en el Ritz Theatre de Elizabeth, Nueva Jersey, en Estados Unidos.

Durante el evento, Sarante sorprendió al público al reconocer entre los asistentes a Jeinson Manuel, el intérprete peruano que popularizó la canción "Manos de tijera".

"Vente a cantar conmigo", dijo Sarante, invitándolo al escenario en medio de aplausos y ovaciones del público latino. Juntos cantaron el emblemático tema, deleitando a los presentes con una interpretación cargada de talento y emoción.

Yiyo no escatimó en elogios hacia Jeinson Manuel: "Este muchacho que está aquí hizo de la canción Manos de Tijera todo un éxito en Perú. Me gusta escucharlo siempre en su versión. ¡Felicidades!".

El evento se volvió aún más especial cuando el video de esta colaboración fue publicado en TikTok, acumulando más de un millón de visualizaciones en menos de 24 horas. Los comentarios destacan la química entre ambos artistas y la fuerza interpretativa que imprimieron a la canción.

Por su parte, Jeinson Manuel expresó su agradecimiento y entusiasmo por la experiencia. “Cantar con un referente como Yiyo Sarante ha sido un honor. Me encantaría seguir colaborando con él musicalmente en el futuro”, señaló el peruano tras el evento.

Además, el peruano no ocultó su emoción. "Fue un momento increíble, no lo esperaba, vine acompañado de los Gerentes de Diamond Musica Group; con el unico fin de disfrutar del maestro; pero nunca imaginé que Yiyo Sarante, un artista que admiro tanto, me reconociera entre el público y me invitara a cantar con él. Es algo que voy a recordar toda mi vida", apuntó.

Yiyo Sarante, quien ha sabido mantenerse como una figura relevante en el género de la salsa, cuenta con un repertorio en constante evolución que incluye éxitos como "Pirata", "Los dos nos engañamos" y "Dile a tu marido". Su versión de "Manos de tijera", adaptación del tema original de Camilo, ha resonado fuertemente entre sus seguidores, consolidándose como un clásico en sus presentaciones.

