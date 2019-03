Salma Hayek revela que se ha sentido discriminada por haberse casado con un multimillonario

Salma Hayek es la protagonista de la portada de la revista "Town & Country", que saldrá a la venta el próximo 15 de marzo, y donde además ofreció una entrevista en la que habló de su nueva película "The Hummingbird Project".

La reconocida y galardonada actriz mexicana de 52 años fue consultada sobre su vida personal, e indicó que hay mucha gente que se siente “intimidada” por ella porque se casó con François-Henri Pinault, lo cual considera que es una forma de racismo.

“Mucha gente está sorprendida de que me haya casado con quien me casé”, señaló la estrella de Hollywood de 52 años, que sorprendió al mundo entero al contraer matrimonio con el CEO de Kering, de 56 años.

Esto debido a que ella era una actriz mexicana y él, un magnate de la moda y multimillonario. La boda de la pareja se realizó en 2009 y fruto de su unión, tuvieron una hija a la que bautizaron como Valentina Paloma, que actualmente tiene 11 años.

“Algunas personas están incluso intimidadas ahora por mí.

Es otra forma de mostrar el racismo. No pueden creer que esta mexicana tenga esta vida, y se sienten incómodas a mi alrededor", subrayó la protagonista de "Frida".

Por otro lado, Salma Hayek dio algunos detalles de su relación con Francois Henri-Pinault, quien está a cargo del conglomerado Kering, que supervisa marcas de moda, como Gucci e Yves Saint-Laurent, y cuya fortuna está estimada en unos US$17 millones.

"Es el mejor esposo del mundo. Soy yo misma con él, y no siento que alguien intente limitarme. No te voy a decir cómo nos conocimos. Es una historia romántica, increíble, pero es mía. No quiero extenderla convirtiéndola en una historia para hacerme interesante", aseguró.

Salma Hayek tambien recordó durante la conversación que el año pasado renovaron sus votos en durante sus vacaciones de verano en una ceremonia en la que solo estuvieron ella, François-Henri Pinault, los hijos mayores del empresario y la hija que tuvieron juntos.

