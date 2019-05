Salma Hayek celebra sus 10 millones de seguidores en Instagram [VIDEO]

Salma Hayek es muy activa en Instagram, ahí comparte imágenes con su esposo, mascotas y de ella misma. Así mantiene informados a sus fans sobre su vida y su trabajo.

Hace unas semanas, publicó un video de sí mismo con un enterizo de látex y sus seguidores enloquecieron.

Esta vez, la actriz subió un pequeño video celebrando sus 10 millones de seguidores en esta plataforma social.

Esta publicación estaba acompañada con el mensaje: "Thank you! Gracias! Merci! ευχαριστώ! धन्यवाद ! شكرا لك! Hvala vam! Grazie! Obrigado! Danke dir! 謝謝 10 Million Followers!!!!!!!!! You are Amazing! 10 Millones de Seguidores!!! Son increíbles!!!!", agradeciendo a todos sus seguidores en varios idiomas.

El video celebrando sus 10 millones de seguidores de Salma Hayek. (Instagram)

"Gracias a todos mis seguidores, diez millones", dice feliz Salma. Además mostró el pastel en forma de flor que decía: "Felicitaciones Salma por tus 10 millones", la torta le prepararon para la ocasión en el hotel de Croacia donde se está hospedando.

Pastel en forma de flor que celebra sus 10 millones de seguidores. (facebook)

Actualmente, la actriz mexicana se encuentra en Croacia filmando la cinta The Hitman's bodyguard 2, en la que interpreta el papel de Sonia Kincaid.