Said Palao jura que el 2025 sí o sí se casa con Alejandra Baigorria

Said Palao, integrante de Esto es Guerra, aseguró que el 2025 se casará de todas maneras con Alejandra Baigorrria. Agregó que apenas contraiga matrimonio, desea tener un hijo con ella.

Tras asegurar que la empresaria de Gamarra es “el amor de mi vida”, Palao afirmó que ya tiene fecha para la boda. Estas declaraciones las hizo durante la presentación de los 'Papanoeles Dorados' de Rústica, a quienes apadrinó.

“Se acaba este año, pero dije que para el próximo año habría boda, anunciado con bombos y platillos, estamos con todos los preparativos. Ya hay fecha”, dijo emocionado.

Además, no descartó integrar este grupo de chicos argentinos. “Ellos estarán en todos los Rústicas del Perú hasta el 22 de diciembre. Me gustaría en un futuro integrar este grupo, pero de peruanos, Alejandra no se pondrá celosa porque mientras no toquen, todo bien”, añadió entre risas.

El grupo está integrado por Maximiliano Escoriza, Eduardo Moñuz, Leonel Gordillo y Pablo Grillo; quienes fueron seleccionados en un casting en Buenos Aires.

SEGUIRÁ EN EEG

Además, Palao dijo que se siente muy cómodo en el reality de competencia 'Esto es Guerra' y le gustaría seguir hasta que el cuerpo le pueda rendir.

"Estamos a pocos días de acabar la temporada, las competencias cada día son más fuertes y estamos agradecidos de que el público nos siga apoyando con su sintonía. Aún no me han dicho nada para seguir el próximo año, pero yo encantado pues siento que puedo seguir dando mucho al programa, estaré hasta que el cuerpo me lo permita", indicó Said.

