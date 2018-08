La cantante Judith Bustos, más conocida como la 'Tigresa del oriente' , utilizó su cuenta de Twitter para responder a las críticas que recibe a diario por su edad.



"Algunos me critican, me llaman vieja, abuela y hasta afirman que debo irme a cuidar nietos. No saben cómo atacar. Pero, soy feliz, relevante, tengo novio y más sexo que muchos de los que me juzgan. Así soy, Tigresa", tuiteó la cantante de 72 años.



La 'Tigresa del oriente' también sorprendió a sus seguidores al recordar el desnudo que realizó hace algunos años para uno de sus videoclips en YouTube, donde la comparaban con Kim Kardashian.

" ¿Kim Kardashian quién? Yo soy la 'Tigresa del oriente' y me sigo viendo regia así salga al desnudo", indicó.