La actriz australiana Ruby Rose, recordada por su participación en la serie ‘Orange is the New Black’, denunció haber sufrido abuso y maltrato laboral durante las grabaciones de ‘Batwoman’ debido a esto tomó la decisión de retirarse de dicha producción.

“A mis queridos fans, dejen de preguntarme si volveré a esa serie horrible. No volvería por ninguna cantidad de dinero ni, aunque me apuntaran con un arma en la cabeza”, escribió Ruby Rose en su perfil de Instagram.

Como se recuerda, hace más de un año y medio Rose abandonó la serie, pero no quiso explicar por qué tomó esa decisión. Lo único que señaló fue que la decisión no se tomó a la ligera y que respetaba al equipo de producción de la serie.

Hoy la actriz está dispuesta a contar su verdad y “toda la historia de lo que reamente sucedió en ese rodaje”. Además, contó que no solo ella vivió experiencias traumáticas sino también miembros de la producción.

Rose contó que el director del estudio de ese entonces, Peter Roth la obligó a retomar las grabaciones tras pasar solo 10 días de descanso por una lesión en el cuello que sufrió durante el rodaje y por la cual tuvo que ser operada.

Según su versión, el director amenazó con despedir “a todo el equipo” de producción sino regresaba a trabajar y que eso “decepcionaría a todo el mundo”. Incluso Roth le reclamó porque su lesión le “había hecho perder millones de dólares al estudio”.

“Un miembro del equipo tuvo quemaduras de tercer grado en todo su cuerpo y nadie nos dio asistencia psicológica después de ver cómo su piel se caía de su cara (...) Y luego nos dijeron que teníamos que rodar una escena de sexo sin un minuto para procesarlo”, reveló.

El estudio Warner Bros. TV negó las acusaciones de la actriz, según ellos la joven fue despedida por las múltiples quejas que recibieron sobre ella.

“A pesar de la historia revisionista que está compartiendo Ruby Rose atacando a los productores, el elenco, la cadena y el estudio, la verdad es que Warner Bros. Television decidió no contar con Ruby para una segunda temporada basándose en múltiples quejas sobre su comportamiento en el lugar de trabajo, comentarios que se revisaron exhaustivamente de manera privada con el fin de respetar a todos los implicados”, señaló Warner Bros. según recoge el medio Deadline.

