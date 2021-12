Ruby Palomino se convirtió en la ganadora de ‘El artista del año’ tras vencer en la final, por votos, a la salsera Yahaira Plasencia. Sin embargo, su triunfo ha recibido diversas críticas, pero se defendió y contó que mantendrá su estilo artístico.

“El concurso me ha sacado de mi zona de confort. La gente piensa y dice ‘ay pero si todo lo canta como rock’. A veces me río porque he tratado de mantener mi esencia, yo puedo cantar huayno, chicha o balada, no obstante siempre tengo que mantener eso”, contó en entrevista con el diario La República.

Además, contó que ella hace suyas las canciones que interpreta lo que significa un “reto” para su desempeño artístico. En esa línea, Ruby Palomino reveló que no se siente una experta en el baile, pero que gracias a su esfuerzo logró salir victoriosa del concurso.

“Yo siento que hubo una evolución grande, pues he tenido que bailar cumbia y salsa con coreografías increíbles y yo, la verdad, antes no lo había hecho porque mi género musical no me exige mover el totó”, reveló en referencia a su competidora en la final del concurso.

Sin embargo, reconoció el talento y esfuerzo de Yahaira Plasencia. “(Es) increíble. Así nomás, cualquier bailarina no tiene ese valor para meterse al canto, que es otra cosa. He aprendido muchas cosas de ella”, reconoció la intérprete de ‘Cholo soy’.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Las Bambas en Perú cierra producción de cobre tras fracasar diálogo por bloqueos. La razón, nada tiene que ver con motivos medioambientales sino con el interés de un grupo de comunidades frente a las cuales el Estado no impone autoridad.