Rossy War cantautora que llegó a la fama internacional con el auge de la tecnocumbia en la década de los 90’s, trabaja siempre para demostrar siempre que este ritmo tan pegajoso y que nos lleva a no parar de mover la cintura, aun no ha desaparecido. Ha pasado un largo tiempo de su gran éxito ‘Que te Perdone Dios’, el cual se escuchó en todas partes; incluso traspasó fronteras de distintos países, y donde mostró que su talento marcó una época donde la tecnocumbia sonó hasta más no poder.