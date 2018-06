Rossana Fernández-Maldonado luchará para seguir en el reality 'El artista del año'

Pese a ser una de las favoritas del reality ' El artista del año ', de América TV, la actriz Rossana Fernández-Maldonado quedó sentenciada con sus compañeros Luis Baca y Pedro Loli.

“Esta vez tuve un puntaje bajo. Entonces, me esperaba que sucediera la sentencia. A veces cuando somos primeros en salir al escenario, el jurado va calentando con sus calificaciones. A mí me gustó mi presentación y me hubiera puesto un nueve”, señaló Fernández-Maldonado.

También, la actriz se pronunció por las presuntas preferencias: “Me pareció gracioso el comentario de Cecilia Bracamonte (jurado). Ella solo dijo que a su hija le parezco la favorita, pero no soy nada picona cuando reclamaron (sus compañeros)”, precisó.

En esta última gala, Josimar renunció al programa de Gisela Valcárcel. “Ya no puedo seguir porque no puedo postergar más los viajes que tengo. Son ocho galas que estoy acá y estoy muy feliz”, le dijo el cantante salsero a la ‘Señito’.