Rossana Fernández-Maldonado: "Yo soy artista desde hace varios años"

La trayectoria y experiencia que ha acumulado en varios años motivan a la actriz Rossana Fernández-Maldonado a dar lo mejor para salir airosa de su sentencia en el programa ' El artista del año '. A pesar de la fuerte competencia de este sábado, nos dice que destacará con una buena perfomance para evitar su eliminación.

¿Cómo has tomado tu sentencia en El artista del año? ¿Crees que fue justa?

Nunca había sido sentenciada, pero lo afronto con alegría, positivismo y espero quedarme. No me pareció injusto porque, desde sus bases, el concurso es un poco injusto al decir que los compañeros pueden sentenciar. Es parte de las reglas del juego y yo acepté.

¿Cómo ves la competencia con Pedro Loli y Luis Baca, quienes también están sentenciados?

Los dos son exitosos. Pedro está en sus conciertos y Luis maneja bien sus redes sociales. Creo que estará reñido y cualquiera podría irse. En mi caso, estoy pidiendo videos de mis amigos actores para que me apoyen en redes sociales.

Has preparado algo impactante para este sábado.

Sí. Mi meta es hacer algo que llegue al corazón de la gente y se emocione. También haré música que me gusta porque todas las semanas son ellos (la producción) quienes imponen las canciones... Hace nueve años estuve en este concurso (participó en El show de los sueños) y digamos que mi enfoque es distinto.

¿A qué te refieres?

Para mí, es una súper oportunidad para demostrar mi talento y que cada sábado se haga un buen espectáculo. Me esfuerzo para hacer algo novedoso y un reto diferente.

¿El artista del año es más exigente que otros reality shows en que has estado?

Esta vez tiene que ver con el talento de cada uno. La vez pasada luchabas con soñadores para que ellos cumplan sus sueños y era la presión que teníamos de hacerlo bien. Ahora todos quieren ganar por una cuestión de ego y para que le digan artista. Yo soy artista desde hace varios años, ya que actúo, bailo y canto en mi trabajo siempre. Este programa ha sido una linda oportunidad para demostrarle a mucha gente lo que puedo hacer y, por eso, me ven haciendo cosas locas. Incluso propuse cosas cuando me dijeron que haga de ‘Betty, la fea’.

Por otro lado, Renzo Schuller y tú estarán en la película Utopía. ¿Interpretarán a los padres de los jóvenes que murieron en la tragedia de la discoteca?

No. Nuestros personajes no pertenecen a lo que pasó en el incendio. Es una historia aparte. Renzo es como el hilo conductor de la historia y yo soy su pareja.

Es una cinta que dará que hablar porque los padres de las víctimas autorizaron que sus historias sean contadas.

Sí. El teaser ha tenido millones de vistas, la película se estrena a fines de setiembre y yo creo que será algo impactante. La gente va a querer saber qué pasó. El guion está bien escrito y vamos a ver la narrativa de la película. Es bien fuerte y creo que es algo que la gente debe ver por cultura general.

Siguen pidiendo justicia porque el caso no ha sido resuelto.

Sí. Además, cambiaron un montón los temas de seguridad en los locales públicos a raíz de la tragedia. Hay más orden y eso me parece bueno.

¿Preparas conciertos?

Estoy programando mi concierto para octubre en La Estación de Barranco. Cantaré covers de Yuri, Mon Laferte y temas de las películas Locos de amor y Sobredosis de amor.

¿Eso no te anima a empezar una carrera profesional como cantante?

Lo que estoy haciendo es por puro gusto. Sí han surgido propuestas como grabar discos y otros sueños gigantescos, pero ahora lo que quiero hacer es armar un lindo concierto. Incluso en El artista del año ha surgido la opción de hacer conciertos con Yahaira Plasencia y Michelle Soifer.