Rossana Fernández - Maldonado anuncia su divorcio

La actriz Rossana Fernández - Maldonado, conductora de 'Fábrica de sueños' reveló que se encuentra en un proceso de divorcio tras casi 10 años de relación con su pareja Nicolás Sáez Yano.

“Este es un año especial para mí, no solamente porque ya me despido de los 30 (cumplió 40 años el viernes pasado), sino porque a nivel personal ha sido complicado. Muchas personas no lo saben, pero estoy pasando por un proceso de divorcio (de su esposo Nicolás Sáez)", contó la actriz al diario Trome.

La protagonista de novelas como 'Un amor indomable' o 'La traición' contrajo matrimonio con el osteópata argentino en 2008, tras cinco años de noviazgo.

"Nos separamos a principios de este año”, contó Rossana Fernández - Maldonado.

A pesar de las incomodidades que puede traer atravesar por un divorcio, la conductora del reality indicó que se siente feliz.

"De verdad que llego a los 40 años feliz, siento que la vida vuelve a empezar, que cada día es un regalo y lo tomo de esa manera”, indicó a Trome.



“Cuando me llamaron para ‘Fábrica de sueños’, fue un regalo para mí. Estar en el programa me hace mejor persona, tener los pies en la tierra. Cuando llego a mi casa doy gracias a Dios por todo lo bueno en mi vida y realmente me siento una mujer afortunada", agregó.