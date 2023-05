La actriz Rossana Fernández Maldonado inició su carrera bajo los reflectores de uno de los programas más sintonizados de la televisión peruana: Nubeluz, proyecto infantil que le abrió las puertas para ingresar a la actuación.

Sin embargo, su vida no se desarrolló por completo en la televisión nacional. Distintos proyectos la llevaron a vivir en diferentes países, entre ellos, Colombia, donde le esperaría un nuevo reto.

“Cuando estuve viviendo en Colombia, entré a una novela que se llamaba ‘La Mujer en el espejo’ y yo hacía un papel antagónico. Todo lo que yo había hecho antes eran siempre papeles de buena, y ahí era antagónica y era mala. Al principio sí fue bastante retador porque, además, era para una empresa grande: Telemundo. Era una novela muy sonada, muy exitosa, entonces sí sentía una gran responsabilidad, pero también una gran satisfacción al ver los resultados. Fue un paso importante en mi carrera y hasta ahorita la gente se acuerda de esa novela”, cuenta.

Ama la actuación, pero también conducir. Es en el año 2012 que se le presenta la oportunidad de ser parte de ‘Hola a todos’, programa de espectáculos que la hizo sentirse más cerca de la gente.

“Yo nunca había conducido nada, siempre me había dedicado a la actuación y a la música y llega esta oportunidad y la disfruté muchísimo. Conocí un lado mío que lo tenía oculto, desconocido. Yo me vacilaba horrores y el programa se prestaba también para eso y creo que se hizo una química bien bonita con Gian Piero Díaz, con Karla Tarazona y con ‘Metiche’. Cada vez que me toca conducir soy bien auténtica y bien sincera y creo que eso la gente lo agradece”, comenta con nostalgia.

Le gustó tanto estar cerca de los hogares a través de la pantalla, que se animó a participar en un nuevo proyecto televisivo: “En ‘Fábrica de sueños’ llegué a mucho más público, me ha dado cosas que la actuación no me ha permitido. La conducción me acerca mucho más a la gente”, dice.

CANDY IBA A SER PERUANA

Perú iba a tener su propia versión de Candy y sería Rossana la encargada de personificar a la dulce niña rubia: “Fue un piloto para una serie que se iba a hacer cuando yo recién entré a la televisión y estaba en Nubeluz. La producción de Nubeluz hizo un piloto para hacer la serie de Candy, y yo iba a ser Candy. Bien bonito, pero bien frustrante porque nunca salió. Fue mi primera decepción televisiva, la primera de tantas. Al final, no se hizo la serie porque era una muy cara, pero fue bonito porque se grabó y ese material está por ahí rodando en YouTube”, comenta con pesar, pues era algo que la tenía muy entusiasmada en ese momento.

“LA VIDA SE SIENTE MUCHO MÁS LINDA”

A la también cantante la vida le dio un giro de 180 grados cuando fue mamá y no es para menos, debió dejar su ajetreada vida, pero asegura que todo ha valido la pena.

”Estuve como ocho años fuera entre New York, Miami, México, Colombia, Brasil y Argentina, porque el papá de mis hijas es argentino y ya cuando nos casamos nos establecimos en Perú. Ya cuando fui mamá fue como ‘ok, me voy a quedar acá y voy a hacer carrera acá’, aunque ya tenía carrera, pero fue como un nuevo comienzo. La vida se siente mucho más linda cuando eres mamá, yo me siento una mejor persona, he aprendido un montón de cosas de mí, a sacar fuerzas de donde sea para cosas súper sencillas como ‘ay, no sé si voy a poder pasarme la noche en vela porque mi hija tiene fiebre’ y uno lo hace. También cosas más profundas como la fortaleza para superar un problema grave, una crisis, despierta un montón de cosas en ti: la paciencia, el amor, un montón de cosas que no había descubierto, y lo disfruto mucho”, expresa con orgullo.

No todo ha sido risas en su vida, también ha saboreado el desamor. La separación con el padre de sus hijas fue uno de los momentos más duros que atravesó, pero a seis años de ese episodio, todo parece estar más claro y se encuentra enfocada en sus proyectos, por lo que agradece el apoyo de su expareja, con quien se distribuye las tareas que involucran a las pequeñas.

“Desde el día que nos separamos estuvimos de acuerdo en un montón de cosas y de hecho estuvimos en terapia juntos para aprender a manejar la separación. Nos ha costado un poquito a los dos, pero ahora tenemos una mejor relación, se quedó en Perú, vive cerca de mi casa y siempre ve a las chicas. Tenemos un acuerdo, entonces ellas sí sienten la presencia de papá y mamá, lo que era mi mayor miedo porque todos los niños necesitan tener ese sustento, ese apoyo del hogar por más que papá y mamá estén separados, que sientan que ambos están para ellas. Y ahí vamos, es un aprendizaje. Ahorita ya han pasado seis años y la cosa es mucho más sencilla, pero al principio nos costó un poco llegar a este ritmo que nos funciona muy bien”, comenta Fernández.

El entendimiento fue posible gracias a la ayuda profesional y orientación que ambos recibieron, todo en favor de sus niñas: “Totalmente (recomiendo la terapia). Muchas veces la gente tiene miedo, vergüenza, de ir a un psicólogo, ir a un terapeuta y yo opino que ahora más que nunca si hay algún problema que no puedes manejar hay que pedir ayuda, uno no tiene por qué tener todas las respuestas en la vida”, asegura.

NUEVO PROYECTO

‘Me Vale Madre’ es el show de la artista. Este evento la tiene especialmente contenta, pues es una carta abierta a las que como ella, son madres.

“Es un show donde hablo de la maternidad de una manera desenfadada y directa de que no hay mamá perfecta y ‘me vale madre’ de si no encajo o no soy la perfección andando. Me burlo un poco de eso. Las mujeres y también los hombres, pero más las mujeres, tenemos esa presión social de tenemos que estar regias, comer súper bien, ser la mamá perfecta, ser la profesional perfecta y en realidad la vida no es así“, señala la artista que se prepara para cantar temas de Shakira, Alaska, Yuri, Pandora y más.

La novedad de este show es que, en las redes sociales de Rossana, se convocará a una audición de canto, las ganadoras serán las invitadas de la noche y podrán cantar a dúo con la popular artista. Y por si fuera poco, en cada show, tendrá grandes invitados como Marco Zunino, Érika Villalobos, Amy Gutiérrez, entre otros.

