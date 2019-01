Rosario Sasieta estrena espacio magacín

Rosario Sasieta vuelve a la TV con el espacio magacín 'Esta noche con Rosario Sasieta', desde este lunes 28, donde “se brindará una nueva televisión”, asegura la conocida 'Señora Ley' en torno a los contenidos de su

propuesta.

“Nuestra gente necesita una televisión marcada por una sonrisa, por una mano buena que ayude, por un consejo", precisó la abogada. Este magacín ofrecerá bloques de emprendimiento, cultura, turismo, legal, gastronomía y

un enfoque utilitario.

En torno a su nueva faceta, la abogada agregó que "estoy libre de responsabilidades y puedo entregarme a lo que más quiero. Tengo 38 años como abogada y 25 años de vigencia en la TV y en la radio. Nada me es ajeno. El poder y la fama no me envanecen. Es ahora que puedo de decir que quiero entregar sin esperar nada a cambio”, confiesa.

Consultada sobre el por qué no se subió a la ola en el boom de las abogadas en TV; señaló que “Nunca me he prestado para cosas en las que genuinamente no haya creído positivas... Uno siempre es útil mientras tenga un alma limpia y no esté envilecida por el dinero”.

Para Sasieta, esta propuesta le da la oportunidad de ofrecer servicios y "ser un poco la madre de todos". "A veces pienso que no tuve hijos propios para poder cuidar y proteger a los niños del Perú así que por eso no hay pena ni rencor por no haber sido madre”, concluye.

El espacio irá de 7 a 8 p.m por la señal de UCI Noticias y también se emitirá por canal 11 señal abierta, el canal 38 por Movistar TV, Canal 11 de Claro TV, Canal 91 por BestCable, 11 de Cablemas y Canal 1 de WIN TV.

