Rosario Flores y Diego El Cigala llegan a Lima para inolvidable concierto

Los reconocidos artistas españoles Rosario Flores y Diego El Cigala se presentarán por primera vez juntos en nuestro país en un concierto denominado acertadamente Una noche para la historia. Será sin duda un show insuperable con lo mejor de los repertorios de ambos artistas, que a lo largo de sus respectivas carreras se han ganado el cariño del público y el reconocimiento de la crítica especializada a lo largo del mundo.

Rosario Flores, ganadora en dos ocasiones del Grammy por sus trabajos Muchas flores y De mil colores, cuenta con doce discos de platino y tres discos de oro. A lo largo de su carrera ha vendido más de dos millones de discos y en el 2020 recibió la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes de España.

Rosario llegará a nuestra capital con el show alusivo a su más reciente producción “Te lo digo todo y no te digo nada”, que lanzó en el 2021 y en el que se incluyeron temas nuevos como “Mariposas blancas”, “Oye primo” con Juan Magán, “La vida es otra cosa” con Valeria Martín, además del sencillo del mismo nombre del disco. “Ha sido un disco que me ha dado muchísimos éxitos, lo saqué hace tres años y no hemos parado hasta ahora”.

“Llevo el show con bailarines de flamenco puro, una banda buenísima que tocan con energía, dos coristas maravillosas una gitana y otra más bluesera. Hacemos un repaso por todas mis canciones”, dijo recientemente sobre su actual tour la cantante nacida en Madrid, mencionando que su repertorio toca temas clásicos como “Algo contigo”, “Cómo quieres que te quiera”, “¡Qué bonito!” y “Dharma”.

Hoy con más de 30 años de carrera, Rosario recuerda que la música siempre estuvo presente en su vida, desde su infancia, en la que creció en un nicho familiar de artistas, acompañada de su padre, el cantautor Antonio González Batista también conocido como el “Pescaílla” y su madre la actriz, bailarina y cantante Lola Flores.

Por su parte Diego El Cigala con más de treinta años de carrera y doce discos en su haber, es el cantaor flamenco más internacional; el artista de mestizaje más popular y con mayor capacidad de llegada en más de 70 países. Ganador de siete premios Grammy, cinco Premios Luna, cinco Premios Amigo, tres Premios de la Música, entre otros, ha vendido más de dos millones de álbumes y tiene varios discos de oro en diferentes países. Sus giras le han llevado a actuar sobre los mejores escenarios de los 5 continentes.

El artista español compartirá con el público peruano su nuevo disco Obras maestras, que cuenta con una compilación de canciones emblemáticas de otros artistas que él mismo ha transformado al género que le ha llevado al estrellato, el flamenco. El Cigala se encuentra inmerso en una gira mundial, donde ya ha actuado en países como España, México y Estados Unidos y que lo traerá nuevamente a nuestro país.

Rosario Flores y Diego El Cigala se reunirán por primera vez en un escenario limeño en lo que promete ser una noche inolvidable. El concierto se realizará el próximo 12 de diciembre en el Arena 1 de San Miguel. Las entradas estarán a la venta desde el lunes 16 en preventa para los clientes del BBVA a través de Uneticket.

