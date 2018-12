Rosángela Espinoza y Karen Dejo protagonizaron una intensa discusión durante la última edición del reality 'Esto es guerra'.

Todo comenzó cuando la 'Chica selfie' encaró a su compañera por haber votado para que el argentino Facundo González se quedara en la competencia en lugar de Christian Domínguez.

Ante ello, Karen Dejo no se quedó callada y expresó: "Desde que empezó esta temporada, estando en los 'Guerreros' o en los 'Retadores' siempre busca a una persona para molestar, y no es a cualquiera, sino a alguien que le sirva como peldaño para figurar".

En tanto, Rosángela Espinoza aseguró que Karen le había faltado el respeto al recriminarle. "Esta actitud no la voy a permitir, y que pasen las imágenes para ver lo que ha hecho esta señorita. Yo en ningún momento le he faltado el respeto. Ella no va a venir a empujarme y a ponerme el dedo encima", sostuvo.

Rosángela y Karen Dejo tuvieron acalorada discusión en 'Esto es guerra'. (América TV)

TE PUEDE INTERESAR: