La integrante del reality ‘Esto es guerra’, Rosángela Espinoza anunció que será la protagonista del videoclip de la famosa bachata ‘Qué bonito’ junto al bailarín argentino, Lucas Piro.

Pronto viajará hasta Argentina para encontrarse con Lucas e iniciar las grabaciones. Así lo anunció para las cámaras de ‘América espectáculos’.

“Me estoy yendo la próxima semana a Argentina para grabar un videoclip con la cantante española Vicky Corbacho. Vamos a grabar el video con Lucas Piró, él está allá. Vicky Corbacho escuchó a mis fans y nos ha juntado para el videoclip que lo lanzará muy pronto”, expresó Rosángela Espinoza.

Como se recuerda, Rosángela Espinoza y Lucas Piró causaron sensación al bailar este tema en el programa ‘El gran show’ hace algunos años. Ambos marcaron esta bachata en su momento.

“Recuerdo (que en ese tiempo) me acerqué a la producción de Gisela para bailar esa canción y me dijeron que no... Finalmente, no me dieron esa canción, bailé una canción de Romeo Santos. Después de un mes se la dieron a Belén para hacer el versus y yo iba a bailar otra canción. Yo reclamé... y finalmente bailé y la gente nos recuerda a Lucas y a mí”, contó la combatiente.

Rosángela Espinoza viajará a Argentina.

