La semana pasada, la integrante de ‘Esto es guerra’, Rosángela Espinoza terminó un ciclo más de su carrera de Marketing, la cual estudia en la universidad UPC, con excelentes promedios.

La ‘guerrera’ estaba tan feliz que compartió su gran logro con sus más de un millón de seguidores en Instagram.

“Terminé el ciclo con muy buenas notas, y ahora a seguir avanzando con los estudios 📕✏️, aunque todos me preguntan cómo hago con los tiempos, en realidad lo que no me falta es la perseverancia y quiero cumplir uno de mis grandes sueños, ser toda una profesional 🎓. Querer es poder 🙌🏻. Y por último todo esfuerzo tiene su recompensa”, escribió Rosángela Espinoza en la red social.

El promedio final de la ‘chica selfie’ en Seminario de Investigación Académica fue de 16; en Investigación de Mercados obtuvo 17; Costos y Presupuestos tuvo nada menos que 20; en Marketing estratégico obtuvo 16.

Sus seguidores felicitaron a la ‘guerrera’ por sus logros académicos y le regalaron más de 31 mil ‘likes’ en su publicación.



Rosángela Espinoza Instagram