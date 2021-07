La integrante de ‘Esto es guerra’, Rosángela Espinoza tendría un galán misterioso que le regala flores. La popular ‘Chica selfie’ celebró su cumpleaños 32 y sus fans le regalaron diversos presentes y entre ellos estaba el de un misterioso galán, que llevó rosas rojas.

Espinoza no quiso revelar si alguien está intentando conquistar su corazón, pero anunció que dentro de poco viajará a Europa y al parecer no iría sola. Así lo dijo para América Espectáculos.

“No puedo decir (de quien son las rosas). Yo sé de quién es, allí es fantasma, hasta los fantasmas (se acuerdan de mí)”, fue lo único que se animó decir Rosángela Espinoza.

Todos quedaron sorprendidos por la presencia de Karen Dejo en la celebración del cumpleaños de Rosángela Espinoza, la guerrera fue la única invitada del reality del cumpleaños de la ‘Chica selfie’.

“Karen me preguntó qué vas a hacer, le dije que vendrían mis compañeros de la universidad, no estoy invitando nadie a del programa, pero si gustas vente y vino, me quedé sorprendida, linda mi Karen hermosa. Tenemos una linda amistad y esperemos que se conserve. Los problemas que vayan a surgir dentro de la competencia no vayan a afectar nuestra amistad o nuestra vida personal”, dijo.

“Me voy a París, Roma, espero llegar a Santorini... ¿Con quién viajo? Soy influencer de viajes y ya verán con quien voy a ir”, agregó muy misteriosa la también empresaria.

