Rosángela Espinoza se sintió indignada al ver el programa de Magaly Medina, donde la conductora aseguró que en Telemundo “ni la conoce, ni tiene contrato con ella”. Por ello, en una transmisión en vivo realizado en Instagram, la ex chica reality contó su verdad.

La influencer peruana explicó que acudió a las instalaciones de Telemundo gracias a un contacto que la ayudó a obtener el permiso de ingreso, con las finalidad de conseguir una entrevista.

De acuerdo con Rosángela, un señor que trabaja para la cadena televisiva la llevó a “conocer” las oficinas de Telemundo; sin embargo, solo fue un recorrido por el lugar.

“Ahí dije ‘un ratito, yo no he venido a conocer, yo quiero una entrevista o algo porque no he venido a perder mi tiempo. Mi tiempo es valioso’. ¿Para qué voy a ver los televisores, todo eso? Entonces ese señor me mintió, al final no hubo ningún contacto”, explicó Espinoza en su transmisión en vivo de Instagram.

Por otro lado, contó que ese día logró conseguir el contacto de alguien que trabajaba en Telemundo en Miami. “Muy pronto estaré allí, es un casting para un reality. Si entro, genial”, contó

¿Por qué se tomó las fotos en Telemundo?:

Rosángela Espinoza explicó que publicó fotos y videos al lado del logo de Telemundo porque es como se visualiza a futuro.

“Me tomé la foto porque es muy importante que ustedes visualicen. No sé si ustedes saben el tema del crecimiento personal, espiritual, profesional, yo creo muchísimo en eso. Yo tengo mi tablero de visualización. Tú pegas los sueños que quieras lograr”, mencionó en un inicio.

“Yo dije ‘¿a quién no le gustaría entrar a Telemundo?’. Me tomé la foto, quizás algún día iba a trabajar, ¿quién sabe? Subí una foto y hasta me grabé un Tiktok (...) Pero en ningún momento dije que iba a trabajar allí”, añadió.

Asimismo, aclaró una vez más que ella jamás afirmó que sería la nueva imagen de Telemundo, solo acompañó su foto con una frase inspiracional en sus redes. “La prensa empezó a crear una serie, una película”, dijo.

VIDEO RECOMENDADO:

Oscar 2019: Chris Evans y su amable gesto con Regina King en la gala | VIDEO null