Este 2018, Rosángela Espinoza tiene abiertas las puertas del amor. Según declaraciones de la modelo al programa 'En Boca de Todos', un basquetbolista estadounidense sería su nuevo pretendiente.

Se trata de Taylor Smith, jugador de básquet profesional del BCM Gravelines, equipo de la Liga Nacional de Baloncesto (Primera División de Francia). El atleta tiene 25 años y mide casi dos metros.

“No me acuerdo en qué equipo juega, porque yo no soy muy fanática. No estoy saliendo con él, lo conocí en Miami. Me vio en una discoteca, se acercó, y me sorprendió porque era alto”, señaló la 'chica selfie' al programa de espectáculos.

