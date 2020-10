La integrante de ‘Esto es guerra’, Rosángela Espinoza se refirió al escándalo que vivió la exguerrera Sheyla Rojas, luego de que perdiera el trabajo debido a la difusión de una foto donde da un beso al futbolista Luis Advíncula y una conversación que tuvo sobre su relación con él.

La popular ‘Chica selfie’ no quiso ser dura con Rojas y aseguró que ella es libre de hacer lo que quieran con su vida personal.

“Quiénes somos para juzgar a las personas, cada quién es libre de hacer lo que uno quiere, no tengo ni voz, ni voto para opinar de su vida, en una situación delicada… Sheyla no es mi amiga, si la conozco, pero prefiero evitar decir algo y que se malinterprete”, señaló Rosángela.

“Lo que sí le puedo decir es que le mando todas mis fuerzas en este momento complicado. El tiempo cura todas las heridas. Yo estoy agradecida con DIOS por las cosas que me están pasando. Yo sé que Sheyla va a salir de esto, es una mujer fuerte. Son caídas y hay que levantarse", agregó la combatiente.

Según Espinoza a veces hay amistades que no suman pero es consciente de que la exconductora de ‘Estás en todas’ es una “mujer grande” que va aprendiendo de la vida.

Espera salir de sentencia de Divas EEG

Rosángela Espinoza, quien espera salir de sentencia y llegar a la final de Divas EEG, contó sentirse muy emocionada, pues el público ahora ya no le ve como una competidora conflictiva.

“Me llevo súper bien con mis compañeros. Soy bien divertida, me dicen que soy la “popis” del programa. No quiero entrar en discusiones con mis compañeros, eso ya pasó. Quiero divertirme en el programa y proyectar una buena imagen para los niños, y seguir aprendiendo. Siento que estoy más madura que antes y ahora antes de hacer algo, lo pienso dos veces”, declaró.

La popular ‘Rous’ confesó que este año no quiso “hacer show”, sino convertirse en la “mejor competidora” del programa. "Es cierto, que la pandemia cambia a la gente, porque te das cuenta que hay que valorar la vida, la libertad, debemos animarnos unos a otros. No es momento de atacarnos, sino de ayudarnos, también es un tema de madurez”, sentenció la chica reality.

Rosángela Espinoza y Luciana Fuster se enfrentaron en 'Divas'. (EEG)

