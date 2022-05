La integrante de ‘Esto es guerra’, Rosángela Espinoza, tuvo la oportunidad de conocer al cantautor peruano Gian Marco Zignago, durante su participación en el programa ‘En boca de todos’. La combatiente se puso muy nerviosa y no pudo contestar una pregunta que le hizo el intérprete.

Ella se animó a explicar por qué se sintió nerviosa durante una entrevista para América Televisión, donde además se sorprendió al enterarse de que el cantante de ‘Tú no te imaginas’ está soltero.

“Cuando lo miré a los ojos me intimidé, obviamente es Gian Marco, es la primera vez que lo veo en persona, siempre he querido conocerlo y se dio la oportunidad. Cuando él me dijo, me quedé tímida”, señaló Rosángela Espinoza.

“¿Está soltero? Se prendió el radar, no sabía que estaba soltero cuántas chicas estarán allí”, agregó con su rostro de sorpresa.

Rosángela Espinoza también está soltera y feliz desde hace un año, está dedicada a terminar su carrera, incluso comentó que le gustaría estudiar su maestría fuera del país. “El mercado no está duro para mí. Sí, hay, pero no me convencen”, señaló en ‘En boca de todos’.

declaraciones de Rosángela Espinoza sobre su fanatismo por Gian Marco

