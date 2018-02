Rosángela Espinoza regresó a 'Esto es guerra' tras pelea con Yahaira Plasencia [VIDEO]   

Se cumplió lo que tanto se especulaba. Rosángela Espinoza regresó al reality ' Esto es guerra ' tras protagonizar bochornosa pelea con Yahaira Plasencia y, además, denunciar otros episodios de violencia con la salsera y la falta de compromiso de la producción para tratar a todos sus integrantes por igual.

La 'Chica selfie' le hizo honor a su apelativo llegando al set del reality con su smartphone y tomándose una selfie con los conductores Mathías Brivio y María Pia Copello.

Tras se consultada por su ex relación amorosa con el locutor 'Carloncho', Rosángela Espinoza dejó claro que el "pasado pisado".

"Como dije este es el 2018 y hay que empezar con el pie derecho. Lo pasado pisado. Ahora estoy en 'Esto es Guerra' y terminar lo que dejé", dijo la modelo.

Rosángela Espinoza llegó como jale de Esto es guerra. (América)

Carlos Cacho que fue uno de los presentadores invitados en el 'reality' le jugó una broma diciendo que la madre de Yahaira Plasencia la estaba esperando en la puerta del estudio y Rosángela no respondió de la mejor manera. "No entiendo por qué se ríe Carlos porque yo no le veo nada de gracia. Es igual como si yo viera a tu enemigo", agregó.