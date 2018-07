Rosángela Espinoza sobre Yahaira: 'Como no va a ganar, busca un pretexto para salirse'

La modelo Rosángela Espinoza se refirió al desplante que hizo la cantante Yahaira Plasencia en la final del reality 'El artista del año' .

"En mi caso, yo no he hecho esas cosas por un tema de disciplina y profesionalismo. No es la primera vez que sucede algo así con Yahaira. Cuando participó conmigo en 'Reyes del show' , ella fingió una lesión. Como sabe que no va a ganar, siempre busca un pretexto para salirse. No sabe asumir lo que es una final", declaró la integrante de 'Esto es guerra' .

Rosángela Espinoza también contó que tiene una nueva relación. "Estoy saliendo con alguien y me siento muy feliz. No es nadie del medio. Ya era hora que me pase algo así después de tanto tiempo", indicó la ex pareja de 'Carloncho' .

La 'Chica selfie' será parte del elenco de la temporada circense de 'Esto es guerra' , que se estrenará el 20 de julio en el Mall del Sur.