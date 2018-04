Rosángela Espinoza quiere ser presidenta del Perú y anunció que se está preparando [VIDEO]

La integrante de ' Esto es guerra ', Rosángela Espinoza anunció que tiene como ambición política llegar a ser presidenta de la República en una entrevista para América Espectáculos.

"Sí, quiero ser presidenta obvio, quiero terminar mi carrera. ¿Por qué no puedo soñar alto y ser presidenta? Siempre hay que pensar a lo grande. Me estoy preparando. Me voy a la universidad Harvard para hacer estudios especializados. No minimicen", señaló Rosángela Espinoza.

La 'guerrera' no perdió el tiempo para criticar a su 'archienemiga', Michelle Soifer, por no conocer temas de cultura general.

"Cuando me preguntan de historia o cultura a veces puedo saber otras no, pero doy todo. Prefiero no responder en vez de hacer como ella, que a la pregunta: ¿Quién se tiró del morro de Arica? dijo: Cristobal Colón. Así quiere hacer política. Seguro no sabe quién es el nuevo presidente. Yo sí sé, es Martín Vizcarra", añadió con tono triunfador, la popular 'Rous'.