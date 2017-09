Rosángela Espinoza pone en su sitio a Rafael Cardozo por decirle "sucia" [VIDEO]

Luego de que Rafael Cardozo la calificara de “sucia” durante un reto en ‘Esto es guerra’, la integrante de los ‘Leones’, Rosángela Espinoza, aclaró que conversó con el brasileño para que ese calificativo no lo vuelva a repetir.

“Cómo me va decir sucia. Yo soy la mujer más asquienta. Hablé con él (Rafael Cardozo) y le dije que sea la última vez (que diga eso). Si algún día me preguntan sobre defectos no diré algo que no sea verdad. Yo estaba bien molesta”, confesó Rasángela Espinoza en el programa ‘Estás en todas’.

“Eso no se dice. Yo sé que no es verdad, pero igual el público lo está viendo. Por el juego y por la adrenalina a veces dices cualquier cosa”, expresó la ‘chica selfie’ quien no quiso nombrar los defectos de Cardozo aduciendo que no lo conoce.

El incidente ocurrió cuando Rafael Cardozo y Fabio Agostini tuvieron que decir los defectos de la ‘chica reality’ para ganar el reto ‘Los Piratas’.