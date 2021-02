En la reciente emisión de “Esto es Guerra”, Rosángela Espinoza se pronunció sobre el altercado que protagonizó con Rebeca Escribens luego que la conductora de televisión eligiera como ganadora a Luciana Fuster en la secuencia “Tiktoker: Los rivales”.

Espinoza se disculpó con el público, pero precisó que la también actriz -que estuvo de jurado de dicha prueba en el reality- no tuvo la seriedad al momento de calificar.

“Yo creo que están desviando el tema, fui muy clara, por qué me incomodé. No lo tomé como una broma, uno se prepara y ensaya, uno pide seriedad. El jurado debe ser objetivo, en evaluar y calificar al participante. Mi postura es la misma, pero pido disculpas al público como lo dije. Creo que me faltó respirar y controlar mis emociones. Pido disculpas al decir que venga María Pía como jurado”, comentó la chica reality.

Por su parte, Luciana Fuster opinó sobre la polémica que se generó y señaló que tras el incidente tanto ella como Rebeca fueron atacadas en redes sociales.

“Me da pena la cantidad de ataques que hemos recibido Rebeca, Gian Piero y yo, que lo único que hice fue bailar. Sabemos del humor que tiene Rebeca, es un tema de respeto, ella que no tiene la obligación de venir y ser jurado en el lugar donde trabajamos. Y si vino, es porque la producción considera que tiene el tino para dar una calificación”, comentó Fuster.

