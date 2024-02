Luego de escuchar las declaraciones de Christian Cueva sobre su cercanía con Rosángela Espinoza, la chica reality utilizó sus redes sociales para aclarar algunos puntos de lo dicho por el jugador nacional.

“Por un video de promoción del año 2016. Sacan como si fuera del 2018, 2019, 2020. No inventen para generar morbo. Christian Cueva hizo un video para apoyarme en una sentencia de Reyes del show o El gran show. No recuerdo porque yo gané dos temporadas. Dejen de vincularme sentimentalmente porque no hubo amistad y menos una relación. Si lo vi coincidimos en un restaurante”, expresó la modelo, quien mostró el video en el que se aprecia su competencia en el ‘Gran Show’, programa conducido por Gisela Valcárcel.

Con estas palabras, la licenciada en marketing negó haber tenido un affaire con el futbolista. También señaló cómo es que ambos coincidieron y compartieron en una misma mesa de restaurante:

“En la mesa habían como cinco personas. Su manager y mi asistente. No fue un privado, aproveché en agradecerle”, agregó la popular ‘Chica selfie’.

Captura del Instagram de Rosángela Espinoza.

