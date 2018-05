Luego de que Michelle Soifer le ganara en un circuito extremo en 'Esto es guerra', Rosángela Espinoza pidió revancha y quiso limar asperezas; sin embargo, sus declaraciones solo agravaron la situación.



Por ese motivo, finalizado el programa, las 'guerreras' nuevamente se vieron envueltas en una discusión. "No me parece que Michelle se crea ganadora cuando no ha ganado. El circuito se juega completo" , comentó Rosángela, mientras comía unos bocaditos que la producción había servido. Michelle le preguntó por qué comía "si su cuerpo es pura fibra".



"Ella (Michelle) se come mi comida, mira, me ha dejado un pedazo nomás" , respondió a la reportera de América Espectáculos .

"Ya te había agarrado un poco más de cariño (…) ¿se dan cuenta cómo es esta mujer conmigo?", expresó Michelle a lo que Rosángela respondió: "¿Crees que yo sería capaz [de burlarme de ti]? Tú no estás una bola, mamita, la televisión engorda".

Estas palabras ruborizaron a la popular 'Sol', quien solo atinó a sonreír y mover la cabeza. Mira el momento a continuación: