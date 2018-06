'Campeones de baile' , la competencia de ' Esto es Guerra ', fue el escenario de una tensa discusión entre Rosángela Espinoza , Maricielo Effio y Yahaira Plasencia . El enfrentamiento se originó luego de que Rosángela considerara que se habían burlado de su caída en la última presentación.



Aunque Maricielo señaló que no tenía intenciones incomodar, la popular 'Chica selfie' tomó la palabra y despotricó contra ella y la salsera. "Yo quiero dejar claro algo, yo no entiendo de verdad qué hacen ahí sentadas. No entiendo. Para mí no es jurado de lujo" , manifestó.

Las caras de asombro del jurado no se hicieron esperar. "Quiero hacerle acordar que yo fui su refuerzo en una final de ' El gran show ', aquí estamos los cuatro jurados para calificar objetivamente" , refirió Maricielo previamente.

Ante la situación, los conductores del programa salieron en defensa del jurado elegido. "Se burló. Ella va decir que no. No hay problema. Estoy feliz de no estar en esta competencia de baile" , aseveró 'Rous'.