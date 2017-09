Rosángela Espinoza lanzó una seria acusación contra Yahaira Plasencia

De nunca acabar. Rosángela Espinoza acusó a Yahaira Plasencia de motivar la renuncia de una maquilladora del programa ‘Esto es guerra’, luego de protagonizar un incidente junto al ‘guerrero’ Luis Alonso.

“Hay una chica que renunció por culpa de Yahaira, porque ella le gritó a la chica. Ahora esa maquilladora trabaja para mí. Hay que decir las cosas claras, yo estoy diciendo la verdad”, dijo Rosángela Espinoza a América TV.

Ante tremenda acusación, la salsera dejó en claro que no le interesa pelearse más con la ‘chica reality’ pero no confirmó ni negó dicha acusación.

“Yo estoy paz y amor. Si no se meten conmigo, no me meto con nadie. Ella me sigue mencionando está bien, que haga su diciembre, no pienso caer en el show. Que hable lo que quiera, no me importa”, puntualizó Yahaira.