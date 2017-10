Rosángela Espinoza insiste en probar que no se ha hecho cirugías con estas fotos

La semana pasada la salsera Yahaira Plasencia le encaró en pleno programa en vivo de 'Esto es guerra' haberse sometido a varias cirugías plásticas, ante esa acusación Rosángela Espinoza lo negó rotundamente.

Desde ese día, la popular 'chica selfie' se ha dedicado a publicar varias fotos de su juventud para demostrar que solo se ha realizado una rinoplastia y que sigue siendo la misma.

"Antes de participar en el Miss Perú. Aquí más fotos. Opinen! Solo me río cuando me dicen que he tenido varias operaciones", escribió Rosángela Espinoza en su cuenta en Instagram.

La integrante de los 'leones' también publicó una foto cuando tenía ocho años y participaba en grupos de baile.

Antes de participar en el Miss Perú . Aquí más fotos 👻. Opinen !. Solo me río cuando me dicen que he tenido varias operaciones. Una publicación compartida de R o s A n g e l a (@rosangelaeslo) el 30 de Sep de 2017 a la(s) 7:33 PDT

Cuando bailaba desde los 8años 🤣💃. Una publicación compartida de R o s A n g e l a (@rosangelaeslo) el 1 de Oct de 2017 a la(s) 4:35 PDT