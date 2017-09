No le hizo gracia. Rosángela Espinoza se mostró incómoda luego que la producción de 'Esto es Guerra' le propuso a Karen Dejo y Lucas Piro tener un trío de baile con ella.

La 'chica selfie' no aceptó el reto y aseguró que la producción del reality tiene otras intenciones al juntarlos. "No entiendo por qué me han puesto este reto. Me ha caído como un balde de agua fría", sostuvo.

La modelo dijo que prefiere no hacer una coreografía con el bailarín argentino y de inmediato generó una reacción de Karen Dejo, que respondió fuerte y claro.



"El hecho que Lucas y yo estemos juntos no significa que no puedas bailar, adelante, baila", dijo para sorpresa de los 'guerreros' y los conductores del programa de competencia.

Como se recuerda, en el pasado Rosángela Espinoza y Lucas Piro fueron vinculados sentimentalmente, cuando participaban juntos en 'El Gran Show'.