El programa “Amor y Fuego”, conducido por Gigi Mitre y Rodrigo González ‘Peluchín’, anunciaron entre ‘bombos y platillos’ una entrevista exclusiva con la modelo Rosángela Espinoza, quien indicó que revelaría los secretos mejores guardados del reality “Esto es guerra”.

El miércoles 12 de enero se concretó la entrevista en el set de Willax TV, pero resultó ser una decepción para Gigi y ‘Peluchín’, quienes criticaron a la modelo por no decir nada concreto sobre sus supuestos secretos.

“Tú le entras al juego y al show, pero de verdad nos estás demostrando ahora que eso era un personaje tuyo porque ahora que eres libre y no tienes contrato (con América TV), te estás amarrando y pareces una geisha de América TV”, comentó muy molesta Gigi Mitre.

Rodrigo González no se quedó callado y también criticó a Rosángela por desviar las preguntas de los conductores y no revelar nada de lo que había promocionado. Además, el presentador indicó que ‘La chica selfie’ estafó al productor de “Amor y Fuego”, Renzo Madrid.

“Te jactas de ser una deslenguada y de no callarte nada, pero desde que has llegado acá no has dicho nada. Has llorado cuando has empezado a decir algo y luego nada... Si Renzo (Madrid) te ha pagado, le voy a decir que le devuelvas la plata”, comentó ‘Peluchín’.

“Sí, Renzo (Madrid) porque creo que te han estafado”, concluyó la conductora Gigi Mitre.

