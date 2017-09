Rosángela Espinoza sobre Flavia Laos: "Esa chica está mal de la cabeza" [VIDEO]

Luego de que Flavia Laos la acusara de tirar su ropa fuera del camerino que ambas comparten en el reality 'Esto es guerra', Rosángela Espinoza se defendió aduciendo que la actriz 'está mal de la cabeza'.

"No es verdad, yo no tengo esas cosas con nadie. La verdad es que la chica está mal de la cabeza. No sé qué está tomando pero está mal de la cabeza", se defendió Rosángela ante las cámaras de América Espectáculos.

"La chica recién ha entrado y parece que le gusta hacer show. No hay forma que yo tenga esa actitud de tirarle la ropa. Esa chica mejor que se dedique a actuar", añadió la 'chica selfie'.

Sin embargo, Flavia Laos no se quedó callada y también acusó a la integrante de los 'Leones' de tener algún problema.

"Tuve la oportunidad de conocer a las dos: Yahaira me parece súper linda y ella (Rosángela) me parecía buena gente pero el hecho que haga esto (tirar su ropa) me parece que tiene un problema. Estar bien y de la nada hacer una broma así o tener esos arranques es de una persona que tiene un problema. ¿Por qué haría un show con Rosángela? Yo he venido a competir", dijo Laos.

La actriz contó que le habían advertido sobre el comportamiento de Rosángela y le ofrecieron un camerino para ella sola pero no aceptó pero tras este incidente prefiere estar sola.