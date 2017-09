Rosángela Espinoza explicó por qué no tiene amigos en ‘Esto es guerra’ [VIDEO]

La polémica integrante de ‘Esto es guerra’, Rosángela Espinoza ha protagonizado un sin número de enfrentamientos con sus compañeros del reality. Ella justificó estas riñas por ser tan sincera.

“La verdad duele y por ser sincera me he ganado tantas discusiones...”, expresó Rosángela Espinoza durante una entrevista para el programa ‘En boca de todo’.

La popular ‘chica selfie’ reconoció que en el reality no tiene alguna mejor amiga sin embargo respeta a todas las ‘guerreras’ pese a las críticas.

“Mejor amiga no tengo. A todas considero compañeras de trabajo, las estimo, las respeto, y nada más”, dijo la ‘chica reality´’, quien no quiso decir a qué ‘guerrera’ considera su enemiga: “No quiero decir nombres. El tema es que me buscan, y yo piso el palito. Allí es realmente donde no manejo bien mis emociones”, añadió.