Lejos de la polémica y el bullicio de la capital, la modelo Rosángela Espinoza no dudó en engreír a su madre por su cumpleaños. Y no es para menos, la última sorpresa que la ‘chica selfie’ le dio a su madre fue una camioneta y, esta vez, no podía desentonar.

Es así como Rosángela Espinoza decidió pasar un fin de semana inolvidable en Cusco al lado de su madre, quien celebró su cumpleaños de la mejor manera. La modelo aseguró que cumplió el sueño de doña Blanca al llevarla a conocer Machu Picchu por primera vez.

“Con mi mami preciosa en el tren rumbo a Machu Picchu, será su primera vez en la Ciudadela y está muy emocionada y si ella está feliz yo aún más”, escribió la autodenominada 'barbie peruana’ en Instagram .

Por si fuera poco, tras su travesía por la ‘Ciudad Imperial’, Rosángela Espinoza le llevó serenata a su mamá la noche de su cumpleaños.

Todos los detalles de esta sorpresa fueron compartidos por la modelo en su cuenta de Instagram . Acompañado de una galería que detalla el viaje, Rosángela Espinoza le dedica un emotivo mensaje a su progenitora.

“Hoy es el cumpleaños de mi mayor fan: mi madre, quien es mi cómplice, engreída y favorita, a quien adoro con todo mi corazón️, gracias mami bella por tu cariño y siempre estaré pendiente de ti, en darte lo mejor, y es por eso que me esforzaré más, te mereces lo mejor del mundo. Feliz Cumpleaños, Emmita”, publicó Rosángela Espinoza .