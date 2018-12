La modelo Rosángela Espinoza aseguró que es víctima de acoso sexual constante en la universidad, en la calle, y en las redes sociales por ser una persona pública.

"El acoso siempre hay, en redes sociales o en cualquier lugar. Uno como persona mediática se tiene que cuidar mucho de ciertos comentarios negativos, de ofensas e insultos . Acoso, en realidad, todos lo sufrimos. En mi caso es más porque mi vida no es privada sino pública, hay que cuidarse más todavía", declaró la 'Chica selfie' en el diario EL Popular.

La integrante de 'Esto es guerra' agregó que tiene que estar con gorra y lentes para despistar a las personas de su centro de estudio.

"Cuando comienzan a tomarte fotos sin tu permiso qué se puede pensar. Por eso voy con gorra y lentes para que no me reconozcan. Dicen es Rosángela y me toman fotos, por decirte qué no han hecho hasta cuando estoy en clases", indicó.

Rosángela Espinoza también recomendó a las mujeres que deben denunciar los acosos.

"Hay que saber manejar la situación, tengo que cuidarme. Las medidas se pueden tomar, pero qué puedes hacer sin son personas que se muestran sin nombre y apellido, son personas que te atacan como un usuario falso en las redes. Si tenemos a la persona que nos hace daño, lo denunciamos", puntualizó.



