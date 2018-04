Rosángela Espinoza es uno de los personajes de la farándula peruana que más actividad presenta en redes sociales, especialmente en Instagram , al punto de ser considerada como la 'chica selfie'.

En los últimos días, Rosángela Espinoza ha vivido un calvario luego de la filtración de un supuesto video 'intimo' de la 'chica selfie', que fue viralizado a través de Whatsapp.

Este jueves, la participante de 'Esto es Guerra' conversó con América Espectáculos sobre la situación y cómo la está afrontando. Rosángela Espinoza admitió que el tema la ha afectado a ella y su familia.

"Yo lo vi y dije: '¿para esto me hacen gastar mis megas caramba?' Pero cómo se toman el tiempo para buscar a una chica que tenga la frente, el cabello (similar)", sostuvo.

Rosángela Espinoza ha preferido restarle importancia a los comentarios negativos que ha acarreado la publicación de este video.

"La perjudicada obviamente soy yo y mi familia, por eso yo no les hago caso. Y eso sí a las personas que tal vez lo tomen así, molestándome, la verdad que me da igual porque no soy yo", especificó.