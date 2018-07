Rosángela Espinoza terminó por los suelos y adolorida tras recibir un golpe por parte de Karen Dejo . La popular 'chica selfie' se quejó que Dejo le dio un "codazo" en plena competencia de 'Esto es guerra' .



Mathías Brivio se acercó de inmediato para ver qué sucedía con Rosángela Espinoza . Por su parte, Sheyla Rojas le comenzó a decir 'Neymar, Neymar' a Rosángela porque le parecía que estaba exagerando el golpe recibido por Karen Dejo .



Karen Dejo no aguantó las quejas de Rosángela Espinoza y decidió irse de la escena, pero regresó para darle un 'manotazo' de talco a 'Rous'. Rosángela Espinoza no soportó esta situación y se levantó para irse a quejar con la producción de 'Esto es guerra' .



" Karen Dejo con el codo me ha dado de casualidad", indicó Rosángela Espinoza y agregó que no le parecía correcto que Karen Dejo se burle de algo así. "El golpe fue casual, pero no es para que te burles".



Michelle Soifer , a modo de burla, apareció en escena con una camilla para "brindarle" ayuda a Rosángela Espinoza que se venía quejando por el golpe recibido en 'Esto es guerra'.