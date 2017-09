Nuevamente Rosángela Espinoza es protagonista de una pelea dentro del set de 'Esto es Guerra'. Esta vez, la popular 'chica selfie' se enfrentó en un cara a cara con Flavia Laos. ¿La razón? La actriz de 'Ven Baila Quincañera'la acusó de haber sacado su ropa del camerino que comparten.



"Yo entiendo que soy nueva y que tengo que pagar derecho de piso pero a mí nunca me han faltado el respeto de esa forma. El día de hoy encontré mi ropa fuera del camerino y comparto camerino con Rosángela, no sé si ha hecho una broma o si ha sido ella", denunció la actriz.

"No sé porqué busca las cámaras para decir algo así y no me comunicas a mí qué ha pasado con tu ropa, yo ni sabía que tu ropa estaba fuera del camerino y otra cosa, si quieres cámara peléate con otra persona, conmigo no. Yo no he sido", se defendió la modelo.

Flavia Laos vs. Rosángela Espinoza

Pero no quedó ahí. Flavia Laos contraatacó y aseguró que Rosángela es una persona 'especial' y que es probable que sea culpable porque es la única que entra al camerino.



"Veo que acá muchas personas no te pasan, yo no juzgo a nadie antes de conocer, pero me doy cuenta que eres muy peleona", arremetió, y aseguró que ella no necesita cámara porque "toda la gente la conoce".

"¡Oye, esta niña es bien mentirosa! en ningún momento te has acercado a preguntarme, has buscado las cámaras para dejarme mal, primero hijita, pregunta antes de dejar mal a otra persona", respondió la 'chica selfie' con el rostro indignado.