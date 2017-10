Ya no quiere saber nada de escándalos ni enfrentamientos. Rosángela Espinoza decidió darse un respiro y viajar fuera de la capital para tomar aire fresco y encontrar la paz interior.

Así lo dejó ver la popular 'Chica Selfie' a través de su cuenta de Instagram, donde ha publicado varias fotos de su 'escapadita'.

Sus seguidores no tardaron en saludar la decisión de la ex chica reality y sus fotografías ya cuentan con miles de 'me gusta' en menos de cinco horas.

Rosángela Espinoza en Tarapoto. (@rosangelaeslo)

Cabe recordar que Rosángela Espinoza dejó las cámaras de televisión tras un enfrentamiento con la salsera Yahaira Plasencia , motivo por el cual ambas fueron separadas de 'Esto es Guerra'.

La modelo ahora se ha concentrado en sus estudios de administración de negocios y trata de sacar adelante su marca de jeans. ¿Será el inicio de un nuevo camino en la vida de 'Rose'?