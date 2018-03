Rosángela Espinoza aclaró a 'Carloncho': "¡No soy ninguna ignorante!" [VIDEO]

La integrante de 'Esto es guerra', Rosangela Espinoza , y el conductor radial ' Carloncho ' vivieron unos minutos de tensión en la última edición del programa ' En boca de todas '.

Rosángela se presentó en el programa para conducir su secuencia 'Rous Salvaje'. Unos minutos antes de su secuencia, Maju Mantilla presentó un video donde la popular 'chica selfie' dijo de todo a sus compañeros de 'Esto es guerra', y como es de costumbre llamó 'lonchera' a Kevin Blow.

Tras el video, la 'guerrera' justificó sus declaraciones aduciendo que dijo todo con respeto sin colocar adjetivos a sus compañeros del reality.

Sin embargo, ' Carloncho' intervino y le recordó a Rosángela que, al parecer, no tiene claro el significado de la palabra 'adjetivo'. "Decirle a alguien lonchera o mochila, eso se llama 'adjetivizar' si no lo tenemos claro, estamos (fritos), sobre todo en televisión".

Visiblemente molesta por las declaraciones de su ex pareja, Rosángela Espinoza respondió rápidamente: "Yo no soy ninguna ignorante ni nada. Yo sé lo que digo. Antes de decir algunas cosas hay que pensar. Hay adjetivos fuertes que no se pueden decir en televisión. Eso (sus declaraciones) es parte del sarcasmo".