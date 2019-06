¿Se rompió la amistad? Gisela Valcárcel calificó a Lucho Cáceres de "mal ejemplo y actor intocable"

¿La amistad se rompió? Gisela Valcárcel se enfrentó a Lucho Cáceres porque se negó a participar y a apoyar a Stephanie Valenzuela en una secuencia para 'El artista del año'.

En la última edición de su reality, la rubia conductora tildó de "mal ejemplo y actor intocable" a Lucho Cáceres y le pidió humildad.

"Como todos, ella viene y ensaya muchísimo. Pero ¿saben? Hemos llamado a medio Lima y un actor me escribió y me dijo: '¿Es una broma? ¿Quieren que yo esté con Tefi Valenzuela'. Yo no entendía. Qué mal ejemplo. Los actores se creen únicos e intocables, a veces y no todos. Y la verdad es que en el mundo no hay que ser buen actor o buen médico, sino buena persona, es cuando me doy cuenta yo misma que estoy actuando desde la humildad", indicó Gisela Valcárcel.

"No se es mejor actor por uno solo aparece con tal o con cual", agregó la conocida 'Señito'.

LUCHO CÁCERES CONFIRMÓ SU IDENTIDAD

Lucho Cáceres , por su parte, no se quedó callado y confirmó que la animadora se refiere a él y a su negativa a actuar junto a la modelo e influencer peruana.

"¡Fui yo, yo dije NO!!! Uno es libre de elegir cuándo y dónde estar. Y sí, hay situaciones que me parecen una falta de respeto", sostuvo Cáceres en su cuenta de Facebook.

(Captura de pantalla) (Captura de pantalla)

Recordemos que Lucho Cáceres fue jurado en 'El artista del año' y también se hizo conocida su estrecha relación amical con la conductora de América Televisión.

TE PUEDE INTERESAR: