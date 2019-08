¡Rompe su silencio! Nicola Porcella niega maltratos a Angie Arizaga y asegura que solo "le habló fuerte"

Niega maltrato pese a que los videos muestran lo contrario. Nicola Porcella rompió su silencio y se pronunció sobre las filmaciones donde se le ve agrediendo verbalmente a Angie Arizaga en una concurrida calle de Miraflores.

En conversación telefónica con Carlos Cacho durante el programa radial 'Yo Carlos', el chico 'reality' explicó que jamás discutió con la modelo y que solo "le habló fuerte".

"Cuando yo me encuentro con ella en la discoteca, en ningún momento hemos peleado. Simplemente van a salir unas imágenes en las que yo le estoy hablando fuerte pero es porque ella me contó algo de un chico con el que había salido que había hablado mal de mí. Yo no le increpaba a ella, le decía que lo llame", explicó.

Tras escuchar su testimonio, Carlos Cacho señaló que el video lo deja muy mal al chico reality y confirma lo que en los pasillos de loso canales dicen de él: que es "maleducado y un cretino con pantalla".

¿QUÉ FUE LO QUE PASÓ?

Nicola Porcella una vez más está en el ojo de la tormenta desde que el programa 'Magaly TV, la firme' reveló un filmación donde se le observa maltratar a su expareja y compañera de trabajo, Angie Arizaga.

En el video se observa a ambos chicos 'reality' salir de una conocida discoteca miraflorina hacia un taxi mientras él grita lisuras e insultos contra la participante de 'Esto es guerra'.

"Ven, te estoy diciendo vamos para allá car***" es una de las lamentables frases que se le escucha decir al modelo, quien ya no va más en 'Esto es guerra' tras el escándalo. A ella se le escucha decir en un momento un tímido "háblame bien".

Magaly Medina se comunicó telefónicamente con la modelo, quien negó en todo momento haber sido agredida por Porcella, pese a que las imágenes con contundentes y demuestran lo contrario.

"No se ve una toma exacta en donde aparece todo el grupo de amigos que estamos adentro y todos estamos apurados e incómodos porque tenemos gente alrededor que nos observa y nos pone en aprietos. Fue un 'apura' al grupo y yo le digo: 'Háblame bien', pero eso no fue hacia mí", fue la explicación que dio Angie Arizaga.