Romina Gachoy compartió detalles de su relación con Jean Paul Santa María y reveló que están recibiendo terapias de pareja. Durante la conversación, Romina también reveló que tuvo que dejar de viajar porque el cantante era inseguro.

La modelo explicó que, antes de conocer a Jean Paul Santa María, disfrutaba viajar constantemente. Sin embargo, tuvo que parar de hacerlo cuando comenzó su relación con el cantante.

“Me invitaron a México, no pude ir, me invitaron a España, no pude ir, y así fue rechazando todos los viajes hasta que dije ‘ya basta’. Hace poco me invitaron a un evento masivo de influencers, que para mí era una gran oportunidad y le dije para ir y él me dijo ‘¿qué vas a ir?, pero yo no puedo ir’ y su cara fue de ya... me lo dijo todo ”, reveló.

Por último, Romina comentó sobre su último viaje realizado a Uruguay, su tierra natal, y aseguró que Jean Paul no estuvo de acuerdo.

“Una vez me fui de viaje a Uruguay sola y me ofrecieron para quedarme en un canal y fue tétrico con él, era muy inseguro, son experiencias que te van marcando y para evitar problemas, dejas de hacer las cosas” , dijo finalmente.