El ‘ampay’ de Christian Domínguez con Mary Moncada no solo continúa generando polémica en nuestro país sino también está a punto de traer consecuencias para el artista y es que Romina Gachoy no está nada feliz que Jean Paul Santa María continúe en la orquesta del cantante de cumbia.

En declaraciones para ‘Magaly TV: La Firme’, la modelo uruguaya le pidió al padre de sus hijos renunciar a La Gran Orquesta Internacional para no salir perjudicado con el escándalo que protagoniza su jefe.

“A mí no me gusta que Jean Paul esté en una orquesta en la cual la persona que es líder de esta orquesta tenga esta falta de valores a mí no me hace gracia (…) tuvo esta actitud con su pareja y esta falta de respeto fue de Christian, si fuese por mí, que no esté en esa orquesta”, exigió la modelo.

En otro momento, Romina Gachoy no dudó en arremeter contra Christian Domínguez por supuestamente haberle sido infiel a Pamela Franco luego de haber formado una familia.

“La persona responsable de un grupo, la imagen de un grupo debe ser una persona que tiene valores y cuidar a su orquesta. (…) Obviamente que tu orquesta va cargar también con esa mochila de tus actos”, criticó la influencer.





