El grupo uruguayo de cumbia pop, Rombai, está dando la hora en todo Latinoamérica y es que sus temas han calado entre los jóvenes y son cada vez más los seguidores de esta agrupación.

Temas como “Si me tomo una cerveza”, “Me voy”, “Noche loca”, entre otras, son las más pedidas por los fanáticos en las discotecas y en cuanta fiesta uno vaya. El éxito de Rombai es tal que hace poco se presentaron en nuestro país para dar un show en la ciudad del Cusco.

Luego de pasar por un accidente automovilístico, Fer Vázquez, líder y vocalista de Rombai contó detalles sobre el tour que vienen realizando. Como se sabe, el cantante sufrió un accidente en Estados Unidos cuando iba en un auto junto a sus amigos, quienes resultaron gravemente heridos.

Fer Vázquez reveló que tuvo miedo de no volver a caminar pero que su fe en Dios hizo que se recuperara totalmente y es por ello que ha vuelto a los escenarios trayendo su música hasta nuestro Perú.

¿Rombai prepara un feat con Grupo 5?

La banda uruguaya Rombai reveló que uno de sus sueños sería grabar un feat junto a la orquesta de cumbia peruana Grupo 5, liderada por el cantante Elmer, Andy y Christian Yaipén.

Fer confesó que en algún momento ya habían empezado a hablar con Grupo 5 sobre este hecho pero que aún no empiezan a trabajar el proyecto. Además, elogió a los integrante de la orquesta monsefuana señalando que “caen bien los muchachos” y que “representa bastante a la música peruana”.

Según trascendió, pronto habría novedades entre ambos artistas que, sin duda, son referentes en la cumbia de sus respectivos países.

