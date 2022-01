El conductor de ‘Esto es Habacilar’, Roger del Águila visitó, junto a su compañera Johanna San Miguel, el set de ‘En boca de todos’ tras el estreno del programa concurso para contar cómo se sintieron con la primera emisión y dar otros detalles de la antigua versión del espacio.

Entre las curiosas preguntas que le hicieron al conductor, hubo una que se demoró en contestar, pero que terminó por sorprender a propios y extraños. Y fue, si en algún momento uno de sus compañeros de Habacilar le pareció atractivo.

Roger, algo avergonzado, aceptó que en el programa que conducía el mítico cantante Raúl Romero, le gustaba una de las modelos. A insistencia de todos los conductores de ‘En boca de todos’ terminó por decir el nombre y apellido de la joven.

“Sí me gustaba, todos sabían cómo me gustaba, fue una de las primeras ‘novelas’ (del programa) ... La única modelo que en Habacilar a mí me gustó, estaba enamorado, pero nunca se dio, nunca llegó a (concretarse). Ella era una mujer muy linda. Ella se llama Georgia Pomar”, contó Roger del Águila.

Aunque no quiso revelar por qué no pudo concretarse la relación tan solo señaló: “A mí a veces me agarran de inocente. Yo me enamoro fácilmente y a veces me engañan, pero todo bien. Muy linda, muy linda”, recordó.

Por su lado, Ricardo Rondón aseguró que la joven de quien Roger se enamoró fue en su época candidata al concurso Miss Hawaiian Tropic. “Ella es una morocha bella y altiva. Ahora es instructora y personal trainer y tiene un cuerpazo”, dijo el conductor.

